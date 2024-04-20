全中運盛大開幕 副總統：展現最好的自己

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（中央社記者陳容琛台北20日電）113年全中運今天在台北小巨蛋盛大開幕，副總統賴清德到場勉勵全台灣的小將，並以「夢想的起點」形容，期盼所有人都能展現最好的自己。

全國中等學校運動會睽違12年再度回到台北市，共有22項競賽種類，場地遍及雙北、桃園、台中及宜蘭縣5個縣市，超過1.5萬名選手爭奪3864面獎牌，並邀請東京奧運國手王齊麟、李洋、黄筱雯及王冠閎代言。

今天的開幕典禮上，行政院長陳建仁致詞時表示，來自全國的運動菁英一起參加這場盛事，相信無論運動場上競爭還是日常生活學習，都對選手相當重要，並期望每個人發揮最大潛力，把這段時間默默耕耘辛苦的實力完全表現出來，「這裡向所有運動員致上最高敬意，希望大家有好的表現。」

賴副總統則提到，全中運不僅是夢想的起點，也是與國際社會接軌的園地，因為很多在國際賽為台灣爭光的好手都出自全中運，並衷心祝福大家平常日曬雨淋、颳風下雨辛勤地訓練，能在全中運的舞台上展現。

為了提升台灣體育實力，賴副總統透露，在競選總統期間曾提出，將體育署升格為體育暨運動產業發展部，以更多人力、資源推動體育發展，形成一個產業，並積極舉辦國際級賽事，讓選手有機會與世界各國好手切磋成長。

針對值得栽培的潛力小將，賴副總統表示，除了持續推動輔導計畫2.0外，並提出黃金計畫3.0，「參與國際賽事的國家代表隊、為台灣爭光的選手，都能得到更好的協助。」（編輯：吳協昌）1130420

副總統賴清德（前）20日下午到台北小巨蛋出席113年全國中等學校運動會開幕典禮，致詞時勉勵運動員全力拚搏，爭取佳績。中央社記者徐肇昌攝 113年4月20日

113年全國中等學校運動會在台北，20日下午於台北小巨蛋盛大舉行開幕典禮，本屆賽會代言人、羽球好手王齊麟（左）及李洋（右）出席傳遞聖火。中央社記者徐肇昌攝 113年4月20日

113年全國中等學校運動會開幕典禮20日在台北小巨蛋隆重舉行，運動員代表高舉聖火火炬點燃數位聖火，宣告本屆全中運正式登場。中央社記者徐肇昌攝 113年4月20日