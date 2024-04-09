議員批積欠全中運裁判費 北市：逐項查核後撥款

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）113年全中運賽事已展開，但有台北市議員接獲陳情，指控教育局積欠多個項目的裁判費用，總額至少250萬元。北市教育局回應，相關費用都是在賽後蒐集資料，逐項查核無誤才撥款。

民進黨台北市議員林延鳳今天發布新聞稿表示，113年全國中等學校運動會將在20日舉辦開幕典禮，她卻接獲許多網球賽事的裁判陳情，指資格賽自3月15日落幕至今，遲遲沒有拿到裁判費、交通及住宿費。

林延鳳說，她持續追查發現，遭積欠相關費用的裁判不只網球項目，且總金額至少高達新台幣250萬元，呼籲主辦賽事的台北市教育局不要再推諉塞責。

教育局回應，全中運裁判費支付方式是依據審計原則，在賽後蒐集裁判費、交通或住宿費等資料並逐人逐項查核，若有疏誤須向裁判或旅行業者聯繫，就可能影響同一批費用核銷匯款時間。

教育局指出，目前全中運已完成賽事包含資格賽軟網、硬網、羽球、桌球、木球及會內賽划船，其中羽球、木球裁判費，還有軟網、硬網、桌球的交通及住宿費已支付，剩餘項目除划船住宿費有資料待補件外，皆預計明天撥款。

教育局統計，全中運裁判相關費用已出帳金額約253萬元，待出帳約213萬元，審核中約134萬元。（編輯：蕭博文）1130409