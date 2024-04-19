兒童新樂園美食街負評多 北捷：輔導無效就停業

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（中央社記者劉建邦台北19日電）民進黨台北市議員林延鳳指出，北捷營運管理的兒童新樂園美食街負評多，許多家長在網路反映食物難吃、廚房髒亂等情形。北捷表示，已通知業者提改善計畫，輔導無效就要求停業。

台北市議會今天下午召開定期大會交通部門質詢，林延鳳表示，台北捷運公司營運管理的兒童新樂園美食街，恐出現食安危機，許多曾帶小朋友到園區內遊玩的家長透過網路公開提出負評。

林延鳳指出，日前接獲投訴有家長帶小朋友到兒童新樂園遊玩，考量園區美食街較方便就在現場消費，但家長吃到連鎖餐飲店販售水餃時察覺有消毒水味，經查詢網路評價發現民眾曾對美食街留許多負評。

她說，民眾網路留言還提到兒童新樂園美食街的飯沒熟、餐墊紙發霉、餐具不潔，飲料內珍珠口感像彈力球等，經調閱資料發現，北捷曾要求業者自主檢查，但事後僅開罰新台幣3000元，許多餐廳目前仍持續營業。

林延鳳表示，兒童新樂園曾發生民眾反映吃到變色高麗菜，北捷事後發新聞資料提及每週都有執行稽查美食街櫃位，包含工作環境、餐飲員穿著等，但昨天由議員辦公室員工到場查看，仍有廚房髒亂等情形。

她說，台北市衛生局先前雖曾派員稽查，但北捷及衛生局稽查結果與消費者感受出現很大落差，要求應提高稽查次數，若業者不改善，該罰就罰。

北捷總經理黃清信答詢指出，很重視旅客意見，提供良好餐點是北捷責任，規劃指派秘密客了解餐點品質，後續會建立三級管控機制加入業務單位稽查管控，針對缺失，會先輔導業者，若輔導不聽又是累犯，就要求停業，北捷經營場域不歡迎這樣的廠商。

北捷遊憩休閒事業處處長黃景南在質詢台補充，已要求美食街承包商5月15日前提出包含針對顧客滿意度等改善計畫，且會從新建立自主檢查制度例如衛生清潔、食品擺放、餐點價格等內容，後續與承包商簽訂契約時會納入評鑑制度。（編輯：戴光育）1130419