寶林茶室案衝擊外食信心 百貨業者加強食安把關

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（中央社記者江明晏台北7日電）寶林茶室食物中毒案餘波盪漾，恐影響民眾外食意願，也讓消費者對「百貨商場餐飲品質有保障」的既定印象存疑。百貨業者表示，必須更嚴格執行把關食安程序，完備保險防護網，才能挽回消費者信心。

寶林茶室食物中毒案尚未落幕，近期多家大型或連鎖餐飲業者如藏壽司、島語自助餐、新莊頤品飯店宴會廳等，都陸續傳出消費者食用餐點後，出現腸胃不適就醫的案例，導致民眾人心惶惶，恐衝擊外食信心。

由於寶林茶室中毒事件指向「邦克列酸（原稱米酵菌酸）」毒素，導致民眾對粿條、河粉、米苔目、粄條等米製品產生抗拒，許多餐飲業者和上游原料供應商也慘遭池魚之殃。

有民眾觀察，位於永康街、販售越南河粉的誠記近期少了大排長龍的景象；常去的小吃攤，甚至自主劃掉菜單中「粿條」的選項；復興南路時常高朋滿座的周記，週日晚上吃飯時間卻還有空位，懷疑是這次事件，影響了民眾外食的意願。

寶林茶室位在遠百信義A13的B2美食街區，由大食代公司代管，如今「吃出人命」，除了餐飲業者本身最該負責，民眾認為，「畢竟是對百貨商場有信心，才會進店找餐廳用餐」，認為百貨與代管業者，應提高監督餐飲衛生環境的機制，為消費者把關。

近期台北市政府啟動全市37家百貨公司美食街稽查專案，各家百貨業者均不願意高調受訪多談。

不具名的百貨業者私下對中央社記者透露，百貨業者每天都會清消，每個月也都定期稽查衛生條件，並會要求餐飲業者提供食材合格證明，但坦言要檢視每一項食材與醬料，是食安把關程序中，難以盡善盡美之處，「發生這種事很遺憾，但確實出乎意料」。

他強調，「近期必須更嚴格加強執行把關食安的程序，才能挽回消費者信心」。

在消費者權益保護的部分，另一百貨業者分享，關於保險的部分，由於衛生局規定要投保公共意外險，餐飲業者進駐百貨公司櫃位的時候，保險一定要具備，有些廠商會自主去額外加保中毒、產品險等，有些也會要求加入百貨的「大保單」，確保保險額足夠。

百貨業者指出，通常都會針對餐飲廠商員工、商品做檢查，並每日早晚都要求巡檢，有些百貨會提供自主管理表單，一項一項稽核。

在人員檢查的部分，百貨業者表示，餐飲類廠商人員都一定要繳交健檢資料，百貨公司會去過濾人員適不適合從事這方面工作，每年都會做健檢資料蒐集，大概在7、8月和大型醫院配合做聯合健檢、造冊，或是廠商公司規模較大，就自行繳交資料。

在商品檢查方面，百貨業者強調，針對食品類廠商會要求做SGS抽檢，而且半年做一次，通常是暑假統一做，尤其是夏天的飲料類，或是有特殊議題的商品，要自行提供SGS的合格資料，所有廠商幾乎都會配合要求，營運狀態不好或即將結束營業，也會特別盯檢要求。

而衛生單位也會針對「人員衛生管理、建築設施管理、設備器具清潔、原物料管理、製程品質管制」等5大構面，針對餐廳進行實地評核。（編輯：張良知）1130407