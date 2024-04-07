廚師手部等4檢體 未培養出唐菖蒲伯克氏菌

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（中央社記者曾以寧台北7日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部今天公布食用粿條33人邦克列酸皆陽性。次長王必勝說，水果刀、菜刀、砧板及廚師手部檢體未培養出唐菖蒲伯克氏菌，可見此菌在台灣環境不易看到。

衛生福利部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計通報共34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。其中3月19日至24日食用粿條或河粉的33例，檢驗邦克列酸皆陽性；僅18日食用炒麵的39歲女性，檢驗結果為陰性。

4名加護病房患者，疾病管制署發言人曾淑慧指出，其中3人意識情況好轉，1人仍昏迷；最近連續2天沒有通報新個案，明天起不再每日公布通報個案數，改成「有新增通報個案時另行公布」。

王必勝接受媒體電訪說明，台北市政府日前採檢的水果刀、菜刀、砧板及廚師手部4樣檢體中，廚師手部雖驗出邦克列酸，但經培養唐菖蒲伯克氏菌，結果4樣都是陰性；此外，衛福部日前前往2個廚師相關處所採檢，相關檢體仍在檢驗中。

王必勝說，經過這週經驗，發現這種菌實在很難培養，「這樣的結果是一則以喜，一則以憂」。

王必勝表示，喜的是，會產生邦克列酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型若到處充斥，會讓大家非常緊張，但就如已知的，其在台灣環境確實不易生長、不容易看到，怎麼帶來不容易考究，但也不容易驗出。

憂的是，王必勝說，唐菖蒲伯克氏菌是關鍵證據，卻不容易培養；不過整體而言，要究責寶林「應該沒有問題」，後續將由檢調判定。

對於食用粿條或河粉的33例檢驗皆為陽性、3月18日食用炒麵個案檢驗結果為陰性，曾淑慧說，目前仍較傾向認為粿條是問題食材，但仍待其他檢驗結果出爐。至於是否自專案中移除此例，王必勝說，將會再討論。

廚師糞便檢出邦克列酸，有醫師建議，應對廚師腸道菌培養唐菖蒲伯克氏菌。曾淑慧說，專家會議上曾討論過此作法，但人體培養細菌難度高，因此排除此選項。（編輯：管中維）1130407