寶林案產險公司將提理賠文件清單 北市協助後續

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）寶林茶室食物中毒案保險理賠問題，台北市法務局今天表示，將啟動公共意外責任保險附加食品中毒保險條款，2家產險公司本週將提供文件清單進行保險理賠程序，市府將協助後續。

根據衛生福利部統計至昨天下午5時30分資料顯示，台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計通報共34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

針對相關保險理賠問題，法務局今天透過新聞稿指出，此案於3月27日啟動行政調查派員前往寶林餐飲公司登記地實地稽查，並依消保法請寶林餐飲、台灣大食代餐飲、遠東百貨及國泰產險、新安東京海上產險等公司於3月28日到北市府說明，以釐清案關產品責任險及公共意外責任險保單效力與承保範圍。

另外，也取得寶林茶室信義店於3月17日至3月25日共91筆消費明細，要求遠百與大食代公告此91筆消費紀錄的消費者可申請退款事宜，並經寶林公司說明資產負債情形為虧損狀態。

法務局指出，3月29日續與遠百及國泰產險確認，「商業綜合責任保險」保單承保範圍包含遠百A13寶林茶室信義店在內，且此保險是由7間產險公司共保，未來若出險理賠也不會特別影響到各家保險公司財務。

另外，4月1日與大食代、新安東京海上產險確認，「公共意外責任保險附加食品中毒保險條款」承保範圍也包含遠百A13寶林茶室信義店在內。

法務局指出，參考消保法第7條規定，企業經營者對消費者的損害應負連帶賠償責任，因此會啟動此保險契約，後續也將配合保險公證人或專家小組等，協助依據保單條款進行後續程序。

法務局表示，4月2日再度邀集遠百、大食代、國泰產險、新安東京海上產險及保險公證人到北市府研商，請2家產險公司於本週提供所需文件清單，以利保險程序進行，並全力協助受害者及家屬盡快得到理賠。

除持續提供受害者及家屬個案免費律師諮詢外，法務局指出，也與台北地檢署、行政院消費者保護處、財團法人中華民國消費者文教基金會、財團法人犯罪被害人保護協會等保持橫向聯繫，統整後續包括承接團體訴訟、協助被害者申請犯罪被害補償金等社會資源，並持續與受害者及家屬保持聯繫給予關懷，維護法律權益。（編輯：戴光育）1130408