寶林茶室食物中毒案 最後1批檢驗擬4/14出爐

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）寶林茶室食物中毒案延燒，食藥署今天說，行政調查及配合檢調的稽查已進入倒數階段，最後27件環境檢體檢驗結果預計最快4月14日出爐；刑事部分由檢方對外說明。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案發生至今逾2週時間，根據衛生福利部統計，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

至今連續3天沒有新增通報，衛福部食品藥物管理署副署長林金富今天例行記者會說明，行政調查及配合檢調指揮稽查，檢驗已在最後階段，此案有民眾死亡，涉及刑事調查，檢察官指揮調查，後續將由檢方對外說明。

中央、地方陸續到餐廳、原料廠及廚師家等場域，採檢食材、環境等共152件檢體。食藥署研究檢驗組組長曾素香說明結果，僅廚師手部檢體驗出邦克列酸（原名米酵菌酸）陽性，其他皆未檢出邦克列酸，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型呈現陰性。

根據檢方提供資料，衛福部4月4日再度前往與這名廚師相關的另外2個地點進行環境採檢，包括租屋處及寶林饒河店廚師家，因2人交情友好，不放過任何一點機會，各採檢12件、15件環境檢體。

林金富說，採檢內容包括門把、衣櫃、冰箱、床面、床頭櫃、除濕機、廁所門把、洗臉台、馬桶座、置物架、蠟燭罐、電燈開關等，這27件檢體檢驗中，最快4月14日有結果，如呈現陽性，時間就會再拉長。

媒體詢及，未來是否將邦克列酸列為常規稽查項目。林金富強調，「勢必一定會納入」，但要定義什麼產品屬於邦克列酸高風險品項、檢驗時機為何等，以避免引發民眾恐慌，相關指引會與專家討論後盡快公布。（編輯：陳清芳）1130410