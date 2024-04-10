小林製藥紅麴案衛福部公布求償管道 無就醫資訊也可盡量通報

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）日本小林製藥案跨海延燒，食藥署今天公布，以台灣小林藥業為聯絡窗口，根據產品入手管道，民眾可向小林藥業、各製造業者諮詢退貨及退款等事項；視通報狀況決定專家會議時間。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天在例行記者會中公布，「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至目前累計34人通報，其中6人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

根據食藥署官網日本小林製藥紅麴案國內業者主動通報預防性下架資訊，截至4月9日止，共105家業者、245件產品，總計下架相關產品2萬4205盒。

如果買到相關產品，林金富表示，經聯繫獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR）通知，以台灣小林藥業為聯絡窗口，民眾可根據產品入手管道，諮詢退貨及退款等事項。

首先是針對從海外購買日本小林製藥特定紅麴產品者，可直接向台灣小林藥業客服窗口聯繫，諮詢退貨及退款等事項。

至於買到使用日本小林製藥紅麴原料所生產國內產品的消費者，林金富表示，請與各製造業者的諮詢窗口聯繫，諮詢自主回收及退款等事項，萬一無法得知製造業者窗口，可聯繫台灣小林藥業客服專線及諮詢網址。

林金富強調，民眾向廠商請求退貨、退款，假如未獲妥適處理，可至各地消費者服務中心、消保會或消基會提出申訴；就算通報時沒有不舒服，或無法檢附就醫資訊，有吃到的民眾都可盡量通報，以利未來團體訴訟。

外界關注何時召開「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估個案食用產品與非預期反應相關性。林金富說明，通報數還在增加，這週將再度召開會前會，待通報數下降且討論凝聚共識後，才提送到大會。

他指出，除了何時開始吃、出現哪些症狀、臨床醫師看法等，審議重點是停止不吃、身體有沒有恢復，這是很重要的關聯性，初步在某些個案身上觀察到明確的因果關係。（編輯：陳清芳）1130410