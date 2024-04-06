日本官方調查小林製藥總公司 紅麴案1120人就醫

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（中央社東京6日綜合外電報導）關於日本民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，日本厚生勞動省與大阪市府今天派出總計6人到小林製藥位於大阪市中央區的總公司調查。

日本放送協會（NHK）報導，日本小林製藥1月獲知首起疑似病例到宣布回收共花了2個多月，被外界批評因應慢半拍。

小林製藥3月22日稱旗下含有紅麴成分的保健食品恐會導致腎臟疾病，自行回收3款產品，包含「紅麴降膽固醇錠」（紅麹コレステヘルプ）、「內臟脂肪代謝錠＋膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）、「納豆激酶 GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD），以及販售給企業的紅麴原料。

報導推測，日本官方今天派員前往日本小林製藥總公司，是要了解該公司的危機管理制度等狀況。

小林製藥的紅麴原料被驗出天然化合物「軟毛青黴酸」（暫譯，Puberulic Acid），讓厚生勞動省與大阪市府已經根據食品衛生法，檢查小林製藥曾經用來生產紅麴原料的大阪工廠。

大阪市這座工廠已在2023年12月因老舊關閉，之後就由位於和歌山縣紀之川市的工廠接續製造紅麴原料。厚生勞動省與和歌山縣府也在3月底同樣基於食品衛生法檢查和歌山工廠，當局還在釐清民眾健康受影響的肇因。

日本經濟新聞報導，厚生勞動省昨天表示，截至4月4日死亡案例維持5人、就醫民眾擴大至1120人，其中住院案例增至196人，比4月3日的188人增加8人。

厚生勞動省3月29日設置諮詢熱線後，截至4月4日，7天內已經接到約3000件諮詢；而日本小林製藥截至4月4日已經接獲約4萬5000件諮詢。

小林製藥透過52間業者，販售紅麴原料給173間下游廠商。厚生勞動省之前要求這173間廠商，限期回報「過去3年醫師是否有報告稱民眾健康受害」。

厚生勞動省昨天透露，173間下游廠商已經回報，未接獲民眾健康受害的通報。

日本消費者廳日前也要求小林製藥再度驗證旗下含有紅麴原料的保健食品安全性，並於4月5日之前提出報告。

日本消費者擔當大臣自見英子昨天說明，已經收到小林製藥的報告稱「無法斷定紅麴成分本身會影響健康」，不過已經出現多起健康受害案例，「無法評定可安全服用」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130406