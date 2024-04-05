小林製藥紅麴案 日本1058民眾就醫其中188人住院

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（中央社東京5日綜合外電報導）對於日本民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，日本厚生勞動省昨天表示，截至4月3日就醫民眾1058人，其中住院案例增至188人，比4月2日的177人增加11人。

日本經濟新聞報導，截至4月3日死亡案例為5人。厚生勞動省（簡稱厚勞省）3月29日設置諮詢熱線後，6天已經接到約2800件諮詢；而日本小林製藥截至4月3日接獲約4萬件的諮詢。

日本厚生勞動省日前指出，小林製藥的保健食品中被檢驗出含有名為「軟毛青黴酸」（プベルル酸，puberulic acid，暫譯）的天然化合物。日本政府與大阪市府等單位仍在持續調查消費者健康受損的肇因，是否為「軟毛青黴酸」或是產品製造過程出現問題。

每日放送（MBS）報導，小林製藥2023年4月至10月製造的紅麴原料被驗出含有「軟毛青黴酸」。

此外，根據小林製藥向厚勞省提出的資料，小林製藥透過高精度分析儀器解析發現，2023年9月製造的批號中，被檢驗出的「軟毛青黴酸」含量最多，不過含量根據製造時間而異。小林製藥將調查當時的製造過程與設備等狀態。

而厚勞省調查小林製藥後，得知民眾反映服用過後出現健康受害的產品製造日期集中在2023年9月之後。厚勞省目前也在盡快查明引起受害的肇因。

日本小林製藥3月22日稱旗下含有紅麴成分的保健食品恐會導致腎臟疾病，自行回收3款產品，包含「紅麴降膽固醇錠」（紅麹コレステヘルプ）、「內臟脂肪代謝錠＋膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）、「納豆激酶 GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD）。

日本放送協會（NHK）報導，日本腎臟協會日前調查消費者服用3款回收產品後腎臟是否會出現異常，並於4月1日發布報告顯示，47名患者中有46人出現「范康尼氏症候群」（Fanconi syndrome）。

而「范康尼氏症候群」的症狀包含腎臟中的腎小管功能衰弱，導致變得無法吸收維持身體機能的必要物質，出現倦怠感、脫水等健康問題。

在一些案例中，有病患在服用小林製藥含紅麴的保健食品後1至2個月後，出現類似症狀。

曾診療過服用過回收產品患者的日本大學醫學部主任教授阿部雅紀，呼籲消費者停止服用這3款保健食品，並指出「直到最近都還在服用回收產品的人仍可能有（范康尼氏症候群）症狀，若出現相關症狀建議接受檢查」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130405