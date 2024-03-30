小林製藥慢半拍 3/25確認可疑物質遲未公布

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本發生消費者服用小林製藥含紅麴保健食品後陸續罹患腎臟疾病，小林製藥不僅在回收產品慢半拍，連25日確認產品內摻雜「軟毛青黴酸」也未出聲，而是由厚生勞動省昨天公布。

總公司位於大阪市的小林製藥，3月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）、「內脂幫手+膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール），及「納豆激酶乾爽粒GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD）。

小林製藥呼籲消費者停止服用，理由是接獲服用這3款含紅麴成分保健食品的消費者相繼出現罹患腎臟疾病等通報。

● 花兩個多月才宣布回收 小林製藥：持續反省

面對受害人數持續增加的「紅麴問題」愈演愈烈，日本讀賣新聞報導，小林製藥高層3月29日出面舉行長達逾4小時的記者會，對於從1月接獲首例疑似病例通報到3月宣布回收共花了兩個多月時間，動作慢半拍引發外界強烈批評與質疑，日前已出面致歉的社長小林章浩表示「誠摯接受外界看法，我們持續進行反省」。

面對記者提問延遲公布是否會造成受害擴大，小林說，「對於外界批評我無話可說」，但當初造成問題的原因是什麼，及是否是紅麴的問題，「我們完全不清楚」。

他說，有關公司判斷的速度及對錯，未來也將誠摯面對進行驗證。

談到經營責任的問題，小林說：「查明原因並避免再度發生是我們所有人的責任，目前我們希望專注這些事項。」

被問到是否會繼續包括保健食品在內的保健事業，小林說，考量到民眾健康，預防疾病與維持健康是非常重要的事，「如果可以的話，我們希望未來能在這個領域繼續做出貢獻」。

目前已知問題保健食品造成5人死亡，一名因為醫師推薦從今年2月開始服用「紅麴膽固醇顆粒」的東京都60多歲男性說，「雖然（小林製藥在接獲疑似病例通報後）有必要進行調查，但如果從知道有問題那一刻就立即公布的話，我也不會開始吃這款食品」。

這名男性說，就算小林製藥道歉，對小林製藥還是存有不信任感，「我想知道服用多少量及多長時間會對身體造成影響」。

● 小林製藥未公布軟毛青黴酸 稱不想造成混亂

許多記者從小林製藥昨天舉行的這場記者會開頭，就不斷針對是否查明造成問題的成分進行提問，小林製藥方面雖然說「有假想的化合物」，但卻避談究竟是什麼。

未料在小林製藥記者會進行兩小時後，厚生勞動省在昨天下午4時過後舉行的記者會上，公布官方看法認為問題保健食品中含有一種天然化合物「軟毛青黴酸」（暫譯，Puberulic Acid）。

小林製藥高層在記者會當場被問到這個問題時坦承：「我們在3月25日晚間就發現（軟毛青黴酸）可能性，到26日時相關人員認為這個可能性變高。」但出席記者會的小林章浩等4名高層都帶著困惑表情說「我們不知道厚生勞動省會公布」。

被問到何時確認「軟毛青黴酸」，小林製藥高層主管梶田惠介說，3月25日晚間確認可能性，至於摻雜進保健食品內的途徑正在調查。

面對記者追問為何不公布，梶田說，目前還沒有「軟毛青黴酸」會直接引發腎臟損害或腎臟疾病這方面的假設，「甚至在連毒性機制都無法驗證的狀態下，我們不想造成混亂」。

● 官方派員赴小林製藥工廠檢查

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省與大阪市政府今天基於食品衛生法，派員前往過去製造紅麴原料的工廠內檢查。

厚生勞動省與大阪市政府派出的16人，今天上午11時左右前往位於大阪市淀川區、到2023年12月止都在製造紅麴原料的小林製藥工廠。

這間工廠日前因建物老舊已被關閉，但出問題的保健食品中的紅麴原料來自這間工廠。厚生勞動省表示，根據小林製藥的調查，確認該批次紅麴原料檢出從青黴菌產生的「軟毛青黴酸」。

雖然目前仍不清楚「軟毛青黴酸」對人體會造成什麼影響，但厚生勞動省與大阪市在確認製造過程的同時，也將聽取小林製藥方面說法調查為何會在製造過程中摻入「軟毛青黴酸」。

小林製藥含有紅麴成分的保健食品，截至3月29日止因服用後罹患腎臟疾病等情況的死亡人數為5人，總計已有114人住院。小林製藥正在進行調查，認為含紅麴保健食品疑為導致問題的原因。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1130330