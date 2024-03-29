日本小林製藥紅麴保健品回收緩慢 進度僅0.4%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，已知5死。小林製藥緊急回收出問題的「紅麴膽固醇顆粒」，但厚生勞動大臣武見敬三今天說，截至28日下午，回收進度僅0.4%。

武見敬三今天下午在眾議院厚生勞動委員會答詢時表示，大阪市政府下達回收令的是從2021年4月至2024年3月之間販售的「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ），目前約有100萬袋在市面流通，但截至28日下午4時，僅回收了4350袋，約占整體0.4％。

他說，對於何時能回收完成，「無法給出明確答覆」。

除了「紅麴膽固醇顆粒」外，小林製藥還宣布回收「內脂幫手+膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）以及「納豆激酶乾爽粒GOLD」（ナットウキナーゼさらさら粒GOLD）。

武見表示，截至28日下午4時，這兩項商品的回收進度是零。

小林製藥今天下午在大阪召開記者會，社長小林章浩表示：「對於給這麼多人帶來痛苦，並發展為社會問題，我們深表歉意。」至於導致危害的原因，小林章浩說：「該成分的結構將在1週內出爐，可能是黴菌導致。」

小林製藥向厚生勞動省報告，導致危害的「未知成分」很可能是軟毛青黴酸（プベルル酸，puberulic acid，暫譯）。

小林製藥在導致危害的保健品當中檢測出一種預想外物質，利用高效液相層析進行分析後，發現含有高數值的軟毛青黴酸。小林製藥表示，軟毛青黴酸很可能是在大阪的工廠混入。

根據厚勞省，軟毛青黴酸是青黴菌的天然化合物，具有抗生素特性，且含有劇毒。不過，現階段還不清楚軟毛青梅酸與腎臟疾病的關聯性。小林製藥表示，後續將與政府合作，對該成分進行分析。（編輯：郭中翰）1130329