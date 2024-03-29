百年小林製藥面臨危機 旗下產品退熱貼暖暖包台灣人赴日常買

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，至今已知5死。百年歷史老字號的小林製藥旗下許多商品台灣人都不陌生，像是可以防止傷口被水滲入的液態膠布，以及退燒用的「小林退熱貼」，都是台灣人到日本旅遊時會掃貨的人氣商品。

小林製藥的公司名稱雖然有「製藥」，但其實不生產需要處方簽的醫療用醫藥品，主力商品是可以在藥妝店買到的非處分藥以及居家用品。最為人熟知商品是在發燒時可以貼在額頭降溫的「退熱貼」，還有去除齒垢的牙線、牙間刷等。

朝日新聞報導，根據2022年12月統計，從小林製藥的日本國內銷售額來看，最大比例是芳香除臭劑，佔27.1%，其次是醫藥品24.2%，然後是口腔護理類產品12.4%。

小林製藥的前身是創立於1919年的「株式會社小林大藥房」，原本從事醫藥品批發，但在1960、70年代販售的馬桶清潔錠、廁所芳香劑，以及舒緩肩膀痠痛的「安摩樂」等產品大賣，開始轉型成開發居家用品的公司。

現任社長小林章浩過去接受訪問時曾說，「公司原本是醫藥品批發商，但沒辦法創造出競爭力高的商品。然而，如果我們能夠在競爭較少的市場，成功建立客戶基礎，就能獲得較高市場占比，並面臨較少競爭」。

他表示，「包括我本人在內，公司每一位員工每個月都要提出一個新商品提案。集結起來約有3000件，每個月在會議上討論是否商品化」。

小林製藥在2000年以後積極進行併購，在2001年收購生產暖暖包的「桐灰化學」，讓暖暖包成為公司主力商品之一，也就是台灣人熟悉、上頭印著兔子的「小白兔暖暖包」。

在中國和許多國家，小林製藥的商品被認為有良好療效。2010年代後半期，許多訪日旅客都會在藥妝店大量購入「退熱貼」等商品。小林製藥在2018年還收購了一家中國製藥公司，來處理當地銷售業務。

在多項收購案下，小林製藥營業額不斷攀升。營收從2013年3月期的1215億日圓，在10年內增長至1734億日圓，利潤也從121億日圓增長至203億日圓。據報這次爆發健康危害的「紅麴膽固醇顆粒」在2023年12月期財報的銷售額為6億日圓。

小林製藥今天下午在大阪召開記者會，社長小林章浩表示，「對於給這麼多人帶來痛苦，並成為社會問題，我們深表歉意」。小林製藥宣布，截至今天死亡病例增至5例，住院人數為114人。

對於在收到通報後近2個月才向大眾宣布回收紅麴商品，他表示，將嚴正看待收到的指責和批評，並深切反省。

他說，小林製藥「將致力於查明原因，防止損害進一步擴大，並將誠摯提供說明與賠償，以及進行品質與危機管理，過程中也會聽取外部專家意見，全心全意朝這些目標努力」。（編輯：周永捷）1130329