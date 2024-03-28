日本小林製藥下修住院數 代工廠稱管理沒問題

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，日本政府今天公布，小林製藥目前掌握的狀況為死亡案例4人，下修住院治療案例至93人，並已接獲約1萬2000件諮詢。

「朝日新聞」報導，日本厚生勞動省（簡稱厚勞省）3月26日聽取小林製藥的說法時，得知106人住院。據稱因為重複計算，所以今天下修住院人數至93人。

厚勞省今天與醫師等專家召開調查會議後，將評估之後的因應方針。

關於日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天宣布又增加2例死亡，截至今天上午死亡案例增至4人。

日本放送協會（NHK）報導，新增的2例死亡案件中，家屬通報死者生前均服用過「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）後出現疑似腎臟疾病的症狀。

小林製藥指出，新增2例死亡服用時期約在2021年以及2022年初左右，目前仍在調查死者死因與產品是否有關。

此外，總公司位於岐阜市的保健食品、醫藥品代工業者「API公司」接受小林製藥委託，長期在岐阜縣池田町的池田工廠生產「紅麴膽固醇顆粒」。岐阜市府根據大阪市的要求，已於3月26日調查池田工廠。

API面對調查表示，除了使用小林製藥供應的原料並遵循生產程序加工成錠之外，嚴格控管衛生和品質，聲稱不會有什麼東西混入。

目前已知健康損害最嚴重的民眾，服用的多為2023年9月以後生產的保健品。API聲稱，製造方法在此之前後並未發生顯著變化。

API表示「認為不是原料或產品管理有問題，將配合保健所調查」。

大阪市府昨天根據食品衛生法命令小林製藥回收包含「紅麴膽固醇顆粒」在內，含有紅麴成分的3款保健食品。其他2款分別是「內脂幫手＋膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）與「納豆激酶乾爽粒GOLD」（ナットウキナーゼ さらさら粒GOLD）。

富山市表示，「內脂幫手＋膽固醇」是在小林製藥的旗下公司「富山小林製藥」的工廠製造；「納豆激酶乾爽粒GOLD」則是在日本保健食品製造商BIHOLON的大澤野工廠生產。

兩間工廠均位在富山市內。市府接獲大阪市政府請求，昨天根據食品衛生法調查這2間工廠。

調查人員聽取了這2間工廠人員說明製造過程、每日生產量等狀況，並詢問地方的保健所是否有健康受害報告等情況。

據富山市府表示，他們並未發現製造過程中存在問題，也沒有收到健康受害的報告。富山市今天通知調查結果報告給大阪市府。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130328