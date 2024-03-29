小林製藥紅麴保健品問題 新增1死總計5死

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（中央社東京29日綜合外電報導）關於日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天宣布又增加1例死亡，截至今天上午死亡案例總共增至5人。

日本放送協會（NHK）報導，根據新增的死亡案例家屬通報，死者生前服用過「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）後出現疑似腎臟疾病的症狀。

目前仍不清楚第5例死者之前的服用期間，不過小林製藥目前正朝產品可能與死者死亡有關為方向調查，並預計今天下午召開記者會。

日媒預料，小林製藥屆時可能會說明調查進度與產品回收等狀況。

此外，截至今天上午，服用完小林製藥旗下含紅麴成分保健食品後住院的案例達93人。

初步了解，第1至第4個死亡案例的家屬均曾通報，死者生前曾服用「紅麴膽固醇顆粒」。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130329