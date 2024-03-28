高雄婦疑吃小林製藥紅麴原料膠囊腎衰竭 食藥署：待釐清

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）日本小林製藥紅麴事件延燒，食藥署今天說，高雄有民眾因急性腎衰竭洗腎，家屬懷疑跟長期食用紅麴膠囊有關，經查這款膠囊使用小林製藥紅麴原料，但是否因此導致腎衰竭，仍有待釐清。

日本小林製藥含紅麴成分保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，台灣雖然沒有進口同款產品，但共有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，其中「三合興產業股份有限公司」已回收約405公斤；「和司特股份有限公司」，全部回收共逾3000公斤。

根據聯合新聞網今天報導，高雄一名70歲的陳太太去年3月急性腎衰竭，就醫後5月開始洗腎，她在發病前食用大醫生技的紅麴保健食品已3、4年，日前收到要求停止食用紅麴產品，家屬懷疑跟日本小林製藥紅麴案相關。

台灣出現疑似個案引發關注，衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體電訪表示，大醫生技是食藥署昨天公布自主預防性下架的業者之一，其所使用的紅麴原料來源為三合興產業股份有限公司。

林金富強調，「個案並不是吃到小林製藥的問題保健產品」，而是大醫生技使用小林製藥紅麴原料製成的產品，呼籲這名個案的家屬盡快跟地方衛生局聯繫，他認為這不能稱為「國內首例」，畢竟是收到簡訊通知停止食用才發現，至於是否因為吃了這款膠囊導致腎衰竭，仍有待需要釐清。（編輯：陳政偉）1130328