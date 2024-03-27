日本DHC紅麴產品使用小林製藥原料 在台販售品回收退款

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本藥妝公司DHC表示，旗下生產、在台灣販售的保健食品「DHC濃縮紅麴‧膠囊食品」內含小林製藥的紅麴原料，會採取預防性下架、自主回收並退款。

DHC在台灣的代表法人「台灣蝶翠詩化粧品股份有限公司」本月25日發布聲明說，之前購買「DHC濃縮紅麴‧膠囊食品」的客戶，可持原包裝及發票經原購買通路辦理退貨。

朝日新聞、讀賣新聞報導，日本DHC昨天在聲明中表示，這款保健食品在日本製造，並只在台灣販售，目前尚未接獲消費者通報出現健康問題。

報導指出，這是小林製藥含紅麴成分的保健食品問題爆發後，首度有廠商自主回收海外商品。

日本國內雖然也有販售同一款名為「DHC濃縮紅麴」的保健食品，但未使用小林製藥的紅麴原料，與台灣的商品不同。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130327