小林製藥紅麴疑傷腎 醫：多人同時不良反應很不尋常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北25日電）日本小林製藥紅麴保健品疑致腎病，日媒報導原料外售對象有台灣業者，食藥署掌握2業者共輸入1萬1115公斤緊急下架回收。毒物科醫師指出，這次太多人同時出現不良反應很不尋常。

日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，導致多人出現腎臟疾病典型症狀。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體聯訪表示，2家台灣業者有輸入日本小林製藥公司紅麴原料，56批報驗紀錄、共1萬1115公斤，業者皆已進行通報。

外界最關心的小林製藥紅麴保健食品致腎病原因，林金富說，現階段尚未確定小林製藥紅麴產品實際異常狀況，也不清楚非預期成份，已行文詢問台北駐日經濟文化代表處與日本企業在台代表等相關單位，盼儘速獲得相關資訊。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，雖紅麴發酵過程可能產生橘黴素，量大恐有腎毒性，世界衛生組織列為第3級致癌物，但其他化合物污染也可能致病。小林製藥紅麴保健食品事件，據了解有13人出現不良反應，2人需洗腎，「這次很不尋常」，太多人同時出現不良反應。

顏宗海認為，「真正原因還很難說」，只能靜待日本調查結果。紅麴保健食品已是國內外民眾常吃產品，台灣食藥署過去幾年檢驗都未驗出橘黴素，紅麴產品應該是安全的。民眾吃紅麴保健食品多是希望降膽固醇，事實上，飲食控制、適當運動、醫院提供降膽固醇藥物，都是有效方式。

社區藥師沈采穎說，食用紅麴米時，橘黴素濃度應低於5ppm，食用紅麴製食品，如紅麴膠囊保健食品，橘黴素濃度應低於2ppm，都是因為食用過量橘黴素傷肝腎，建議食藥署必須立刻啟動市面上所有含紅麴的保健食品，廠商做自我檢測，不合格者應該立刻下架。（編輯：李亨山）1130325