小林製藥紅麴保健品案延燒 日本使用者腎病2死106住院

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（中央社東京27日綜合外電報導）關於日本小林製藥含有紅麴成分的保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，厚生勞動省昨天透露，服用過相關產品後的死亡案例增至2人、住院案例增至106人。

綜合日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省（簡稱厚勞省）昨天對此已通知小林製藥總公司所在地的行政單位大阪市政府，稱小林製藥內含紅麴成分的保健食品符合食品衛生法第6條規定的禁售有危害健康之虞的食品。

不過判斷禁售以及祭出禁售令的權限屬於地方政府。而符合同法第6條的3款商品為小林製藥旗下3月22日宣布自行回收、包含「紅麴降膽固醇錠」在內3款含有紅麴成分的保健食品。

厚勞省已向大阪市健康局長發出以上通知。大阪市府今天已經決定向小林製藥祭出行政處分的方針。

由於小林製藥的紅麴問題持續擴大，日本政府今天將召集相關部會協議因應方式。

厚勞省昨天與消費者廳共同聽取小林製藥的說法時，得知死亡案例增加1人，總計增至2個死亡案例。小林製藥昨天原先公布有1人因腎臟疾病死亡，原因恐與該公司產品有關。

不過厚勞省目前尚未掌握第2個死亡案例的詳情，據稱醫師透露死者腎臟受損。

而小林製藥則向厚勞省說明，目前仍不清楚紅麴與民眾健康出問題之間的關聯性。

截至3月26日，服用該公司保健食品後住院的案例增至106人；小林製藥設置的諮詢窗口接獲約3000件諮詢。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130327