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小林製藥紅麴原料疑傷腎 台南3業者封存2.7噸

2024/3/26 20:53
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（中央社記者張榮祥台南26日電）日本小林製藥紅麴疑傷腎，台南市3家製造業主動通報，自動下架封存約2.7公噸原料、半成品、成品及逾2萬盒膠囊。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，衛生局接獲台南市3家製造業自主通報購買或使用日本小林製藥公司販售紅麴原料，自主下架封存。

衛生局表示，金穎公司通報受大研生醫公司委託製造「大研納豆紅麴Q10膠囊」產品，此代工產品使用客戶指定日本小林製藥紅麴粉末原料，下架封存有疑慮紅麴粉末原料123.92公斤、半成品573.47公斤及成品大研納豆紅麴Q10膠囊2萬1079盒。

生展公司通報使用紅麴原料製成紅麴膠囊等產品，下架紅麴原料946.6公斤、成品1092.65公斤，已停止製造。三友公司今年3月22日首次透過三合興訂購小林製藥紅麴原料5公斤，因缺少進口報關資料，3月25日原封退貨未使用。（編輯：謝雅竹）1130326

#台南市政府衛生局
#小林製藥
#紅麴
小林製藥紅麴
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