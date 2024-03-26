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小林製藥紅麴原料曾輸台 中市掌握40家下游業者

2024/3/26 19:01（3/26 19:41 更新）
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日本小林製藥生產的紅麴原料，因發現含有非預期成分的可能，台中市食安處人員26日前往稽查原料進口商公司、工廠，盤點紅麴原料庫存數量，並掌握40家下游業者，均已通知自主下架停止使用或販售。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月26日
日本小林製藥生產的紅麴原料，因發現含有非預期成分的可能，台中市食安處人員26日前往稽查原料進口商公司、工廠，盤點紅麴原料庫存數量，並掌握40家下游業者，均已通知自主下架停止使用或販售。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）食藥署公布國內有業者輸入日本小林製藥紅麴原料。台中市食安處今天前往原料進口商和司特股份有限公司及工廠2處稽查，已掌握40家下游業者，使用及售出2893.3公斤，通知下架停用。

日本小林製藥生產的紅麴原料，因發現含有非預期成分的可能，該公司已宣布停止使用並通知自主回收。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，食安處會同食藥署中區管理中心人員，前往台中市原料進口商和司特股份有限公司及工廠2處稽查，初步掌握進口紅麴原料的流向，目前已掌握40家下游業者，並均已通知自主下架停止使用或販售。

食安處指出，西屯區的和司特股份有限公司自111年至今，共進口25批日本小林製藥的紅麴原料，總共約3120公斤，其中已使用及售出2893.3公斤；40家下游業者，包含台中市14家、外縣市26家，並已通知下游業者自主下架停止使用或販售。

食安處進一步說明，25日大研生醫公司主動下架回收「大研納豆紅麴Q10膠囊」等產品，該公司實際營業處所位於台北市，已移請轄區衛生局協助前往稽查，並督促業者確實做好下架停止販售相關作業。（編輯：謝雅竹）1130326

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