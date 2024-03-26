小林製藥紅麴原料曾輸台56批 抽驗結果均合格

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）日本小林製藥紅麴疑傷腎，食藥署今天表示，台灣三合興、和司特2家業者曾輸入原料共56批、1萬1115公斤，當時因風險較低，邊境採一般抽驗共6批，結果均合格，正回收下架中。

日本小林製藥的紅麴風暴愈演愈烈，已累計76人因腎臟疾病等相關症狀住院，且疑有食用者腎病死亡，儘管問題保健品沒有輸入台灣，但日媒報導原料外售對象有台灣業者，引發關注。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天告訴中央社記者，經查，民國111年1月1日至113年3月22日共56批報驗紀錄，分別為三合興產業股份有限公司共計31批，和司特股份有限公司共計25批，重量共計1萬1115公斤。

至於這56批輸台產品在邊境檢驗情形，林金富說明，當時因風險較低，採2%到10%的一般抽批，共抽驗6批，其中3批檢驗橘黴素、2批檢驗黃麴毒素、1批檢驗輻射，檢驗結果均符合規定。

林金富表示，正由地方衛生單位辦理下架回收作業中，下架期限須視各地方自治條例規定，與產品通路廣泛與否等因素，一般而言，約48小時內完成下架；此外，近期停輸日本小林製藥紅麴產品。（編輯：管中維）1130326