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小林製藥生產紅麴8成外售 日媒：對象包括台灣業者

2024/3/24 18:13
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（中央社東京24日綜合外電報導）日媒報導，日本小林製藥22日宣布回收含紅麴營養食品，已知小林製藥生產的紅麴僅約2成自用，約8成外售。據稱外售對象包括日本及台灣的飲料與食品製造商等約50家業者。

總公司位於日本京都市的大型製酒業者「寶酒造」今天宣布，已自行回收近10萬瓶日本酒，原因是使用了小林製藥的紅麴。目前暫未接獲有關這款日本酒的健康受害通報。

日本時事通信社報導，小林製藥3月22日表示，由於食用營養食品的13人出現腎臟疾病症狀，自行回收使用紅麴的相關產品總計約30萬包，但未公布批發業者。

小林製藥表示，從2016年起除了將紅麴賣給日本國內飲料、食品製造商與製酒公司外，也販售給台灣企業。

每日放送（MBS）報導，小林製藥表示，他們所生產的紅麴約2成用在自家商品，另外約8成出售給其他業者。據稱出售對象包括日本國內及台灣的飲料與食品製造商等約50家業者。

由於存在危害健康可能性，小林製藥已分別聯絡這些業者停止使用。小林製藥是從2016年開始出售紅麴給這些業者。

目前已知除了寶酒造的日本酒外，總公司位於福岡縣的ZERO PLUS，也在3月22日宣布回收使用小林製藥紅麴原料製造的一款濃厚起司煎餅，回收數量約700份，目前暫未確認有健康受害。

TBS電視台報導，小林製藥表示，所生產的紅麴出售給「國內外」的飲料與食品製造商等約50家業者。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130324

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