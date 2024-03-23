日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品致13人腎病 宣布回收停用

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本小林製藥22日表示，旗下含有紅麴成分的營養補充劑恐會導致腎臟疾病，目前自主回收3款相關產品，並呼籲已經購買的民眾停止服用。這些營養補充劑一度導致6人住院，7人必須往返醫院接受治療。

出現問題的「紅麴降膽固醇錠」於2021年2月開始販售，累計銷售110萬份。2023年在部分地區販售另外2款營養補充劑也有相同成分。3款保健品都聲稱有降低血液中低密度脂蛋白膽固醇（LDL）的功能。

小林製藥將回收已經販售的商品及店鋪庫存，合計約30萬份。

小林製藥表示，自今年1月11日以來陸續收到醫師或是患者回報，累計有13名年紀在40歲至70歲的男女在服用「紅麴降膽固醇錠」後出現腎臟疾病典型症狀，包括浮腫與倦怠感。

其中，重症的2人一度需要洗腎。目前住院6人中已有5人出院，病況均出現好轉。

小林製藥社長小林章浩昨天在大阪舉行記者會鞠躬致歉。他表示：「請立刻停止服用這些產品，如果有任何健康問題，請立即與我們聯繫。」

產經新聞報導，這次事故不僅影響小林製藥商譽，也凸顯隨著對保健食品的需求上升，出現副作用的情況層出不窮。而小林製藥這次回收速度太慢，也引發詬病。

報導稱，小林製藥自1月中旬開始收到通報，2月6日收到最初檢驗報告，聲稱「這時已經做好要召回的準備」，但直到3月中旬再次檢驗原料，發現當中存在「未知成分」，才真正決定召回。（編輯：陳惠珍）1130323