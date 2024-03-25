台酒：旗下紅麴膠囊原料台灣自產 符合國家標準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北25日電）日本小林製藥紅麴保健品致腎病，日媒報導原料外售對象有台灣業者。台酒今天表示，旗下「安可健紅麴膠囊」、「安可健納豆紅麴膠囊」產品，是精選100%台灣培養紅麴菌，全部紅麴原料皆為台灣在地自產，未使用小林製藥的紅麴原料。

同時，台酒公司使用紅麴原料的延伸性產品，比如紅麴葡萄酒、紅露酒、紅麴餅乾等，每批紅麴原料也經自主檢驗且符合國家標準。

日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，導致多人出現腎臟疾病典型症狀。日媒報導，日本小林製藥22日宣布回收含紅麴營養食品，已知小林製藥生產的紅麴僅約2成自用，約8成外售。據稱外售對象包括日本及台灣的飲料與食品製造商等約50家業者。

台灣菸酒公司今天發布聲明表示，台酒使用的紅麴菌種經科學驗證及篩選培育鑑定，嚴格控管生產製程中各項發酵條件，且每批原料經過國際TAF認證實驗室檢驗，肝腎毒素橘黴素（Citrinin）未檢出。

台酒指出，台酒產品定期接受第三方公正單位檢驗，確保重金屬、微生物符合食品安全衛生規範，且365項西藥定性未檢出。

台酒進一步表示，台酒公司使用紅麴原料的延伸性產品，比如紅麴葡萄酒、紅露酒、紅麴餅乾等，每一批的紅麴原料也經自主檢驗且符合國家標準。

談及產品安全性，台酒指出，公司自有生技研究中心的測試實驗室，更獲得國際TAF認證，落實高標準、高穩定度，並且嚴格遵守流程。（編輯：楊凱翔）1130325