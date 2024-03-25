小林製藥紅麴疑傷腎 台灣2業者三合興、和司特曾輸入原料

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）日本小林製藥紅麴保健品致腎病，食藥署今天稍早查出2家國內業者輸入相關紅麴原料紀錄，晚間緊急公布業者名稱，分別為三合興產業股份有限公司31批、和司特股份有限公司25批。

日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，導致多人出現腎臟疾病典型症狀。日媒報導，日本小林製藥22日宣布回收含紅麴營養食品，已知小林製藥生產的紅麴僅約2成自用，約8成外售。衛生福利部食品藥物管理署發現有2家國內業者有輸入日本小林製藥公司紅麴原料紀錄。

食藥署今晚更新消息，這次日本小林製藥是自主通報回收，食藥署通知台灣食品業者配合原廠通知或建議下架回收。國內業者有輸入紅麴原料，民國111年1月1日至113年3月22日共56批報驗紀錄，分別為三合興產業股份有限公司共計31批，和司特股份有限公司共計25批。

食藥署自108至112年共抽驗市售紅麴製品199件，其中紅麴膳食補充品，如膠囊錠狀食品等共12件，橘黴素檢驗結果均未檢出。食藥署強調，歷年抽驗紅麴膳食補充品紀錄，膠囊錠狀食品均合格，維持後市場流通產品隨機抽驗，並收集國際訊息滾動調整抽樣規劃。（編輯：張雅淨）1130325