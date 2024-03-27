小林製藥紅麴事件 國內預防性下架121件產品
2024/3/27 13:01（3/27 13:07 更新）
（中央社記者曾以寧台北27日電）日本小林製藥含紅麴成分保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題。衛福部食藥署長吳秀梅今天公布，截至昨晚9時，下游業者主動通報問題產品共121件，已預防性下架。
日本小林製藥含有紅麴成分的保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，厚生勞動省昨天透露，服用過相關產品後的死亡案例增至2人、住院案例增至106人。
吳秀梅今天主持食藥署例行記者會表示，國內共有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，其中「三合興產業股份有限公司」共已回收約405公斤；「和司特股份有限公司」則經盤點共39下游業者及少量自用，全部回收共逾3000公斤。
吳秀梅指出，包含這2家業者，統計至昨天晚上9時，共31家業者已自主通報使用到相關紅麴原料，並啟動自主預防性下架，總通報數達121筆，並已公告於食藥署官網。
日本方面，吳秀梅表示，截至昨天傍晚6時，日本國內共有26家業者自主回收49項產品，提醒民眾避免食用或購入；昨天食藥署已發函，要求日方提供小林製藥問題紅麴原料製成的產品名單，並請日本台灣交流協會提供問題紅麴原料輸台資訊及日方後續處置作為。
根據食藥署官網公告，問題產品包含台灣蝶翠詩化粧品股份有限公司的「DHC濃縮紅麴膠囊食品」、台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司「大研生醫納豆紅麴Q10膠囊」等，其中7家提供退換貨服務。（編輯：李亨山）1130327
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