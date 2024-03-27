日本小林製藥紅麴保健品致2死 大阪市政府下令回收3款產品

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（中央社東京27日綜合外電報導）關於有日本民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，日本官方昨天已確認2死。大阪市政府今天根據食品衛生法命令小林製藥回收3款保健食品。

日本放送協會（NHK）報導，這3款產品就是小林製藥3月22日宣布自行回收旗下包含「紅麴降膽固醇錠」在內，3款含有紅麴成分的保健食品。

厚生勞動省（簡稱厚勞省）昨天聽取小林製藥的說法，得知服用過相關產品後的死亡案例新增1人，總計增至2人、住院案例增至106人，並根據「食品衛生法」通知小林製藥總公司所在地的行政單位大阪市政府。

通知內容稱小林製藥內含紅麴成分的3款保健食品，符合食品衛生法第6條規定的禁售有危害健康之虞的事態，並建議採取措施。

大阪市府今天因此根據「食品衛生法」向小林製藥祭出回收3款保健食品的行政處分。

此外，小林製藥為了優先處理這次問題，今天宣布取消原定4月1日的新進員工就職儀式。

大阪市健康局保健主任龜本啓子今天說明，下令回收是為了防止受害進一步擴大。

龜本啓子接著說：「接獲許多健康出問題的通報，而且第2例死亡的原因可能（與產品）有因果關係」。她警告民眾若已經購買這些產品，「絕對不要食用」。

小林製藥透露，第2個死亡案例的家屬通報稱死者生前服用了「紅麴降膽固醇錠」，目前仍在釐清服用狀況與死亡時間等狀況。而第1例死亡也是服用了同款保健食品。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130327