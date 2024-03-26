小林製藥紅麴保健品案累計76住院 疑食用者腎病死亡

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本小林製藥旗下含有紅麴成分的保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天表示，有1人因腎臟疾病死亡，原因恐與產品有關。此外，因相關症狀住院人數增至76人。

日本放送協會（NHK）報導，這起死亡案例並非小林製藥之前公布住院的26人之一，死者在2021年4月至2024年2月約3年間，持續購買「紅麴降膽固醇錠」，1天服用3粒。

小林製藥表示，察覺問題之後，已接獲超過3000封郵件，死者家屬本月23日晚間透過電子郵件聯絡，公司遲至昨天才確認。

小林製藥懷疑產品與死者的死因可能有關，今天將與家屬碰面，瞭解詳情並展開調查。

另外，小林製藥再度呼籲不要使用旗下相關紅麴產品。

日本經濟新聞報導，小林製藥本月22日宣布自行回收部分含有紅麴成分的保健食品，因為有人服用這些產品後出現腎臟疾病症狀。小林製藥目前尚未確定產品與腎臟疾病之間是否存在關聯。

除了已確認的26人住院案例，截至今天上午10時45分，住院人數新增約50人，共增至76人。此外，7人曾到醫院求診，有些人一度需要洗腎。

除了用於生產自家商品以外，小林製藥還把紅麴原料賣給其他食品製造商，也已通知買家回收下架。

小林製藥把紅麴賣給日本、台灣等地52家公司，已有廠商相繼宣布召回產品，受害規模恐進一步擴大。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130326