日本小林製藥紅麴案 大阪市府調查報告直指問題

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（中央社東京20日綜合外電報導）關於有消費者服用日本小林製藥含紅麴成分的保健食品後健康出問題的事件，大阪市政府已向日本中央提交報告書，彙整工廠管理衛生的問題與健康受害的狀況。

日本放送協會（NHK）與讀賣電視台（ytv）報導，2024年爆發消費者服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病等問題，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛生福利部）大致確定肇因是疑似由青黴菌生成的「軟毛青黴酸」。

日本小林製藥總公司位在大阪市，大阪市政府研判消費者健康出問題是吃了小林製藥產品導致食物中毒，過去一段時間為此調查小林製藥工廠內部，與確認製造紀錄等相關資訊。

大阪市府在這起問題曝光滿一週年的3月22日前，根據食品衛生法於3月19日提交彙整過後的報告書給厚勞省，並公布報告書內容。

報告書指出，公司內部通報工廠問題的機制並未明確地制度化；公司並未充分認知原料製造過程中，黴菌混入的風險等。

此外，報告書也批評小林製藥最初的因應，「如果從醫師處獲得資訊、發現多例類似症狀之際，就及時通報相關行政部門，可能有助於防止受害範圍進一步擴大」。

報告書指出，大阪市府彙整完全國保健所（類似衛生局）與小林製藥接獲的通報，至少2782人服用過含有「軟毛青黴酸」產品的可能性相當高，其中1452人曾經就醫。

關於青黴菌，報告書寫道：「很可能是在培養或取樣時，透過器具等媒介，隨著外界空氣進入容器」，指出青黴菌可能在工廠內的數道製程中混入。

另外，調查人員進入工廠後發現，「培養用的器具經年累月被使用後出現劣化，檢測出裂縫與培養時氣體洩漏等狀況」。報告書也提到，「青黴菌的孢子等，可能已經混入培養器具並繁殖」。

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由於大阪市府的調查工作，主要依賴當時的製造紀錄和員工訪談，因此仍難以查明青黴菌混入的時間點與途徑。

大阪市府表示，「本次調查與一般的食物中毒案例存在諸多不同之處，導致調查較為困難，但已得出一定結論，希望這份報告能有助於防止類似事件再次發生。」（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140320