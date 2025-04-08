多項日本進口產品檢出重金屬、致癌物 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有多項日本進口產品出包，如羊栖菜、葡萄籽油等，違規原因包括被檢出重金屬無機砷、致癌物縮水甘油脂肪酸酯等，全數遭邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有7項不合格產品，如中國大陸塑膠刮板、韓國雪花起士粉、印尼白胡椒粉等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

在不合格產品中，有業者從日本進口的葡萄籽油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯每公斤1578微克超標，共1批、10.66公斤依規定退運或銷毀。

縮水甘油污染物質是近年發現的新興加工污染物，主要是植物油經過高溫、脫臭、脫酸、脫色過程中產生的有害物質，長期食用可能有人體致癌疑慮。

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食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯限量標準為每公斤1000微克，該業者連2週違規，將從加強抽批查驗調整為逐批查驗，也就是100%檢驗縮水甘油脂肪酸酯合格後才可輸入。

出包的日本食品還有不同業者分別進口的羊栖菜和水雲，林金富指出，違規原因都是被檢出重金屬無機砷超標，針對進口業者都將由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。（編輯：張雅淨）1140408