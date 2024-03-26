日本丸米問題味噌 台灣輸入3.25公斤

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）日本食安問題連環爆，今天又發生丸米「PLUS糀 生味噌 糀美人」味噌商品疑混入蟑螂。食藥署晚間說，經查台灣有輸入同製造廠味噌產品，規格為325公克，總重量3.25公斤、10盒，提醒避免食用。

繼日本小林製藥紅麴保健品疑致腎病，日本放送協會（NHK）及長野放送報導，總公司位於長野市的丸米（marukome）宣布，由於商品中混入疑似蟑螂的物體，已開始自行回收10萬7726件商品。

丸米表示，混入異物的商品名稱為「PLUS糀 生味噌 糀美人」（重量650公克），自主回收這條生產線製造的650公克及325公克裝商品，這批味噌商品的賞味期限到今年12月，且在賞味期限標示後方有JR兩個字母。

衛生福利部食品藥物管理署晚間發布訊息指出，經查國內業者輸入「プラス糀 生みそ 糀美人 325g」，總重量為3.25公斤，有效日期為113年12月31日；換算共10盒。

至於650公克裝規格者，沒有輸入。食藥署副署長林金富表示，會請業者依食安法第7條第5項規定，落實業者自主管理與自主通報，另外也提醒民眾如家中有相同產品，應避免食用。（編輯：陳政偉）1130326