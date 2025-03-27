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可口可樂部分產品驗出高含量氯酸鹽 食藥署：台灣沒進口

2025/3/27 17:43（3/27 17:52 更新）
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可口可樂。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）食藥署今天表示，近期香港、英國、美國陸續發布回收可口可樂公司多款飲品，原因分別為可能含較高濃度氯酸鹽、可能混入異物，經查均未輸入台灣，風險評估列消費紅綠燈「綠燈」。

根據TVBS新聞網報導，可口可樂日前緊急召回在英國的部分產品，因為發現該批次產品「可能含有較高濃度的氯酸鹽」，嚴重恐導致腎衰竭，至於玻璃瓶、塑膠瓶產品則不受影響。

可口可樂公司產品受民眾歡迎，消息一出引發關注。食藥署副署長林金富今天下午接受媒體電訪說明，經查，香港在今年1月發布業者回收可口可樂公司多款飲品，原因是產品可能含高濃度氯酸鹽，英國也是同樣原因在2月發布回收訊息。

至於美國則是在3月下旬，發布回收可樂產品（Coca-Cola Original Taste），原因是產品可能混入塑膠。

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林金富表示，前述回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，風險評估列消費紅綠燈發布為「綠燈」事件。民眾如果赴香港、美國或歐洲旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署提醒，而民眾以個人自用自國外攜回或郵寄回國產品，其金額及數量單項價值在1000美元（約新台幣3.3萬元）以下，重量在6公斤以內，得免申請食品輸入查驗，惟輸入供販賣或雖為「個人」自用但超過免驗限量者，仍須依食安法第30條辦理申請食品輸入查驗，違者將依食安法第47條處辦。（編輯：陳政偉）1140327

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