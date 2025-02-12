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川普加關稅若致鋁罐漲價 可口可樂可能增售塑膠瓶飲料

2025/2/12 16:49
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（中央社亞特蘭大11日綜合外電報導）可口可樂公司（Coca-Cola）執行長昆西（James Quincey）在投資人會議上指出，如果川普總統關稅措施最終導致鋁罐價格上漲，他們可能在美國增加銷售塑膠瓶飲料。

英國廣播公司（BBC）報導，川普下令對所有進口至美國的鋼鋁課徵25％關稅，最終可能導致美國罐裝食品和飲料價格上漲。在川普下令後，可口可樂做了以上表示。

這家飲料大廠原訂永續發展目標，為2030年前包裝中使用50％回收利用材料，去年12月將此目標調整為2035年前包裝中使用35％至40％回收利用材料。

環保團體已連續6年將可口可樂列為「全球最大塑膠污染者」。

昆西也想方設法將關稅對可口可樂業務的影響降至最低，他表示包裝只占公司成本的一小部分。

為了符合公司行銷和永續發展策略，可口可樂最近幾年銷售較多鋁罐產品。

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儘管價格上普遍較貴，但隨時間推移，鋁罐的可回收利用度較塑膠瓶高出許多。

根據美國地質調查所（United States Geological Survey），美國使用的鋁幾乎一半仰賴進口，因此對鋁課徵25％關稅可能導致鋁罐成本增加。（譯者：徐睿承/核稿：楊昭彥）1140212

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