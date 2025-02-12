美課徵鋼鋁關稅 墨西哥官員:勿搬石頭砸自己腳

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）美國總統川普宣布將於3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。墨西哥經濟部長反批，墨國進口美國鋼鋁產品的金額比出口更多，川普做法根本「不合邏輯」，他也勸美國不要「搬石頭砸自己的腳」。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）以「墨西哥鋼鐵工業協會」（Canacero）的數據指出，過去十年，墨西哥從美國進口的鋼鐵和鋁的產品，比墨西哥出口美國的量，平均每年還多了120萬噸。

厄伯拉特強調，光是2024年，美國對墨西哥出口鋼鐵和鋁，就享有高達68億美元（約新台幣2200億元）的貿易順差。因此川普對墨西哥課徵25%關稅非但不合理，也「不合邏輯」。

厄伯拉特下周將和美國貿易代表以及川普政府官員，針對關稅問題進行談判。他再次重申，徵收鋼鐵和鋁的關稅，不只影響美墨加三國的產業供應鏈，美國本土產業也會受到衝擊，所以希望美國不要「搬石頭砸自己的腳」。

面對川普步步進逼的關稅，墨西哥產業界也思考應對方案。家族總資產高達790億美元（約新台幣2.6兆元），富比世（Forbes）排名拉丁美洲首富的墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）公開呼籲政府，應該將國民生產毛額（GDP）的25%到28%，用作國內投資，以支持墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）提出的「墨西哥計畫」。

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史林強調基礎建設是關鍵，並且敦促政府加快公路與石油產業的投資，特別是墨西哥石油公司（Pemex）和國家電力委員會（CFE）應加強建設，確保能源供應穩定。此外，史林也表示墨西哥應該要減少進口，增加國內生產，特別是提高天然氣與石油的能源自給率，優先發展本國能源產業。

墨西哥總統薛恩鮑姆日前提出「墨西哥計畫」（Plan Mexico），限制中國商品進入墨西哥，在紡織業、鋼鐵業等關鍵領域，增加本地採購，並協助國內企業發展，同時推動一系列經濟政策促進投資。薛恩鮑姆強調，這項計畫將使墨西哥在2030年躋身世界前10大經濟體。（編輯：韋樞）1140212