日本進口米油檢出致癌物 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，不同業者從法國、日本進口乾酪、米油，分別因檢出大腸桿菌、致癌物縮水甘油脂肪酸酯等違規情節，遭邊境攔截，未流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布的最新邊境查驗不合格名單中，共有9項不合格產品，如日本鮮草莓、印尼春捲味脆餅等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中有一名業者從法國進口的「乾酪（MORBIER）」，共5個樣品被檢出大腸桿菌93 MPN/g、43 MPN/g、43 MPN/g、43 MPN/g、93 MPN/g。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，依據「食品中微生物衛生標準」，每次取5個樣品檢驗，僅允許2個樣品的微生物檢驗值介於10 MPN/g（mL）和100 MPN/g（mL）之間，「但不得有任何一個樣品的檢驗值大於100 MPN/g（mL）」。

這批乾酪全數判定為不合格，共1批、7.7公斤依規定退運或銷毀。林金富表示，此業者過去半年來僅有這批不合格，將從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

另一名業者自日本北海道進口的「米油（CA297 OIL）」，則被檢出縮水甘油脂肪酸酯每公斤1428微克超標，共1批、18公斤依規定退運或銷毀。

縮水甘油污染物質是近年發現的新興加工污染物，主要是植物油經過高溫、脫臭、脫酸、脫色過程中產生的有害物質，長期食用可能有人體致癌疑慮。

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林金富表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯限量標準為每公斤1000微克；這名業者過去半年來也只有這批違規，同樣從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

此外，日本進口嬰兒食品又出包，3批來自日本的仙貝或米餅重金屬超標，近半年已累計16批不合格，邊境持續採100%逐批查驗。（編輯：張雅淨）1140401