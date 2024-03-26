日本小林製藥紅麴食品致病 調查逾2個月才回收挨批

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本發生消費者服用小林製藥含紅麴的保健食品後，陸續出現腎臟疾病的問題，由於小林製藥從獲知首起疑似病例到宣布回收共花了兩個多月，不僅採購業者批評，連中央都表示遺憾。

1月接獲醫師通報首例 3月才宣布回收

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞及讀賣新聞等媒體報導，小林製藥最早掌握到跟含紅麴保健食品有關的首起疑似病例時間點是今年1月15日，接著一直到2月初共接獲數名醫師詢問該保健食品是否含有會引發腎臟疾病等的有害物質「橘黴素」（citrinin）。

這些醫師之所以會詢問小林製藥，主因是接受這些醫師診療的腎臟疾病患者，都有服用小林製藥的相同保健食品。

而小林製藥直到3月22日才出面宣布回收相關商品，中間花了兩個多月時間。

總公司位於大阪市的小林製藥，3月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，並呼籲消費者停止服用，理由是接獲服用這3款含紅麴成分保健食品的消費者相繼出現罹患腎臟疾病等通報。

小林製藥表示，今年1月接獲通報，有服用上述保健食品的消費者罹患腎臟疾病等，其中有患者必須住院，甚至有人一度需要洗腎。

小林製藥表示，這些腎臟疾病發病的消費者服用的產品都使用同批號原料，根據分析結果，有可能含有預想之外的成分。

被懷疑有問題的含紅麴保健食品，從2021年開始販售，截至今年2月共售出106萬包。小林製藥自行回收約30萬包，並呼籲已購買的消費者勿服用。

出現首例疑似死亡病例 住院人數約76人

目前已知服用小林製藥含有紅麴保健食品的消費者，疑似有一人可能因此死亡。死者是2021年4月到2024年2月，通過郵購方式購買並服用小林製藥這次回收的含紅麴保健食品。

這名消費者因為腎臟疾病惡化在今年2月過世。基於尊重家屬意願，死者的年齡等個資及詳細死因等並未公開。

死者家屬是在3月23日晚間透過電子郵件告知小林製藥此事，而小林製藥直到25日晚間才看到此信件。小林製藥公關部門人員表示，在3月25日時間點光是郵件就接獲約3600封，所以要花一點時間來確認郵件內容。

小林製藥今天將跟死者家屬見面詳談。目前對於死者死亡與保健食品間的因果關係，小林製藥說「還在確認中」，但對發展到今天這樣的事態表達歉意。

至於住院人數部分，已知新增約50人住院，加上原先的26人，目前住院患者數約76人。

回收慢半拍又未通報中央 日本政府：遺憾

小林製藥對花了這麼長的時間才對外宣布並回收商品表示，因為接獲首例疑似病例報告時，並不知道原因可能來自保健食品，所以花了一點時間調查。

小林製藥社長小林章浩3月22日在記者會上說，由於確認事實及查明原因花了不少時間，「如果要說我們判斷太慢也是事實」。

日本厚生勞動大臣武見敬三今天在內閣會議後記者會上說，在調查過程中沒有提供行政單位任何資訊，「不能不說令人遺憾」。

武見說，已請所有地方政府如果有接獲健康受害通報要回報中央，厚生勞動省也開始在官網公布有關商品回收等資訊。

他說，中央會跟大阪市政府等單位密切合作，全力查明事發原因、採取適當的自主回收，及防止健康受害狀況擴大等作為。

已知15家業者自行回收33項商品

小林製藥從2016年起將生產的紅麴作為原料外售給52家業者，且至今未公布這些業者的名稱。不過，已有許多業者自行宣布回收相關產品。

大塚食品宣布自行回收一款「紅豆腐」商品，該公司公關部人員表示，由於小林製藥未詳細說明，所以究竟商品會不會對健康造成影響，「就算接獲消費者來電詢問，我們也無法回答」。

除了小林製藥宣布回收的自家商品外，根據NHK整理，截至今天中午止，全日本已有15家業者的33項商品遭受小林製藥生產紅麴波及，全面進行回收。

這些業者包括製藥公司富山藥品（2項商品）、食品製造商傳食（1項商品）、紀文食品（2項商品）、大塚食品（1項商品）、金谷飯店烘焙坊（3項商品）、點心專賣店豆福（13項商品）、商品郵購業者ZERO PLUS（1項商品）、Kimise醬油（2項商品）、Fujiyoshi醬油（2項商品）、竹屋（1項商品）。

還有山高味噌（1項商品）、寶酒造（1項商品）、甘強酒造（1項商品）、仙釀（1項商品）及原商（1項商品）。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130326