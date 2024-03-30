日本小林製藥紅麴案 食藥署：已接獲3件相關通報

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）日本小林製藥紅麴案跨海延燒，食藥署今天說，目前共接獲3件通報與小林製藥紅麴相關，將邀專家學者評估；若民眾提團體訴訟，食品安全保護基金可補助消費者保護團體。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至29日上午，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

衛生福利部食品藥物管理署近日發布新聞稿指出，消費者如食用日本小林製藥紅麴所製相關產品後發生身體不適，可至食藥署「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報，或撥打專線電話（02）23210594。

食藥署副署長林金富今天告訴中央社記者，目前總計接獲3件發生非預期反應通報案，與小林製藥紅麴相關，後續將邀集相關專家學者，進行相關評估分析食用產品與非預期反應的相關性；這3案包括近日媒體報導的高雄1案、台中1案，還有1案在其他縣市。

至於是否協助民眾進行海外求償，林金富說，這部分會透過消費者保護團體處理，若民眾有需要提起團體訴訟，食品安全保護基金可補助消費者保護團體。（編輯：陳政偉）1130330