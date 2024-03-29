小林製藥：給予海外受害者同等賠償 將設諮詢熱線

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天下午於大阪市召開記者會，表示對於海外消費者會有同等賠償，也計劃派人前往台灣等地建構諮詢熱線並發布新聞稿。

小林製藥紅麴保健品在日本以外地區同樣引發民眾疑慮。中國沒有販售小林製藥召回的商品，但據稱有消費者透過網路代購。

高雄有民眾因急性腎衰竭洗腎，家屬懷疑跟長期食用紅麴膠囊有關。衛生福利部食品藥物管理署表示，這款膠囊使用小林製藥紅麴原料，但是否因此導致腎衰竭，仍有待釐清。

小林製藥下午的記者會同步接受媒體線上提問。有媒體詢問，小林製藥截至目前的記者會都沒有發表中文或英文的新聞資料，對於台灣等海外消費者也沒有發布相關資訊，尤其是台灣疑似出現一名受害者，是否能得到與日本消費者同樣賠償。

小林製藥社長小林章浩表示，對於這起事件造成中國、台灣等地消費者困擾，他深表歉意。小林製藥對台灣販賣紅麴原料，再由當地製造商生產商品。小林製藥沒有完全掌握當地販售的產品資訊，但已經請求製造商代為回收。

他表示，小林製藥掌握到台灣出現疑似受害者的相關報導，但不清楚產品來自批發或是當地製造商。

他也表示，由於還沒建立起電話諮詢系統，正儘快由小林製藥派負責人過去，建構諮詢熱線，後續將對台灣和其他國家傳達相關資訊，也計劃在台灣發布新聞稿。

小林表示，至於中國的網路販售方面，目前不清楚販售網頁是否已經中止，沒有掌握這方面的資訊。

截至3月28日晚間10時，小林製藥紅麴保健品在日本的死亡案例為5人、住院案例114人。約680人疑似食用旗下含有紅麴成分的保健食品後出現相關症狀希望就醫，或是已經就醫。小林製藥表示，將會負擔就診和住院等費用。

小林製藥信賴性保證本部長渡邊純表示，目前沒有收到來自海外的受害者直接聯繫，但對於海外消費者當然會有同等的賠償。（編輯：周永捷）1130329