小林製藥案日本檢出高毒性軟毛青黴酸 食藥署擬建立監測系統

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品出現腎臟疾病問題，日本厚生勞動省表示，其中含有「軟毛青黴酸」的高毒性物質。台灣食藥署今天表示，已詢問日方，尚未獲得回覆，將研議建立監測系統。

日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，儘管台灣沒有進口問題保健食品，卻有共2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架，並公告於衛生福利部食品藥物管理署官網。

日本厚生勞動省今天透露，小林製藥的保健品中含有名為「軟毛青黴酸」（暫譯）（Puberulic Acid）的未預期物質，是由青黴菌生成的天然化合物，具抗生物質特性，「毒性相當高」且效果幾乎可以到抗瘧疾程度，目前不清楚產品為何會含有這種物質，也不知道如何影響腎臟。

衛生福利部食品藥物管理署晚間透過新聞稿表示，消費者買到含有日本小林製藥紅麴原料產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950洽詢。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，軟毛青黴酸是青黴素的一種，因毒性高，沒有當作藥用，推測是製程被污染，已詢問日方是否已確認就是軟毛青黴酸，但尚未收到回覆。

林金富表示，國內紅麴產品以往沒有發現這個問題，抽驗都合格，既然現在出現可能的危害性，包括將來防治措施及產品監測，可與日本交流，建立相關監測系統。

此外，消費者如食用日本小林製藥紅麴所製相關產品後發生身體不適，可至食藥署「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報，或撥打專線電話（02）23210594，案件於受理後將進行相關評估分析食用產品與非預期反應的相關性；食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。（編輯：陳政偉）1130329