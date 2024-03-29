日本小林製藥紅麴案 官方稱含「軟毛青黴酸」

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，日本厚生勞動省今天透露，小林製藥的保健品中含有名為「軟毛青黴酸」（暫譯）（Puberulic Acid）的未預期物質。

綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」等媒體報導，厚勞省與小林製藥之後將調查這種物質的毒性等詳情。

根據厚勞省，「軟毛青黴酸」是由青黴菌生成的天然化合物，目前不清楚產品為何會含有這種物質。而這種物質具有抗生物質的特性，「毒性相當高」且效果幾乎可以到抗瘧疾的程度，目前仍不知道如何影響腎臟。

小林製藥在特定批號的產品中，已確認含有這種物質。

小林製藥之前稱紅麴原料含有「未知物質」。 日本經濟新聞報導，厚勞省今天表示，被小林製藥推測為可能引發腎臟疾病肇因的「未知物質」，可能為「軟毛青黴酸」。

小林製藥生產本部長山下健司今天在記者會上說明，「目前研判軟毛青黴酸可能是由青黴菌生成，目前正在全面盤查和歌山縣內工廠產線上是否出現黴菌，以及混入的可能性」。

此外，小林製藥今天也稱，目前也在調查2023年12月關閉的大阪工廠內是否生成或混入「軟毛青黴酸」等可能性。

不過目前仍不清楚該物質是否是消費者健康出問題的肇因，小林製藥與日本政府之後將透過動物實驗等，進一步了解這種物質的毒性。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130329