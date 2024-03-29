日本小林製藥紅麴案5死 社長鞠躬致歉願付680顧客醫藥費

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天下午於大阪市召開記者會表示，截至昨晚住院案例為114人，並將負擔約680名消費者求診及住院的費用。

關西電視台報導，小林製藥今天在記者會上宣布，約680人疑似食用旗下含有紅麴成分的保健食品後出現相關症狀希望就醫或是已經就醫，將負擔就診和住院等費用。

讀賣新聞報導，小林製藥社長小林章浩今天在記者會一開始先道歉，他說道：「造成許多人的擔憂、不安，甚至演變成社會問題，對此鄭重道歉。為逝去的顧客祈求冥福，也向死者的家屬由衷致哀。」

小林章浩（右）鞠躬致歉。（共同社）

小林製藥先於3月22日召開記者會，公布日本有民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，並自行回收3款保健食品，到了今天又再度召開記者會。

小林製藥信賴性保證本部長渡邊純今天在記者會說，截至3月28日晚間10時，死亡案例5人、住院案例114人，因為接獲許多諮詢電話，從4月1日之後將會增加電話諮詢專線至280條。

此外，小林製藥聲稱2023年4月至12月生產的紅麴原料，可能含有「未預期的成分」，小林製藥保健事業部食品品類長梶田惠介今天表示正在分析。

梶田說明，「已經大致弄清楚所謂『未預期成分』的結構，會與國家的研究機關一起查明」，並稱「不排除是黴菌生成的可能性」。

梶田指出，紅麴含有多種成分，「不排除之中的成分與『未預期的成分』產生某種相互作用，引發負面影響」。

他還說，未來將與國家的研究機關共同查明，目前仍無法明確釐清。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130329