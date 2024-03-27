更多編輯台推薦新聞：
「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
小林製藥紅麴
新聞專題
小林製藥紅麴1/23
首頁 / 國際

日本跨部會因應小林製藥紅麴 已知逾170業者受波及

2024/3/27 20:51（3/27 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為小林製藥公司標誌。（共同社）
圖為小林製藥公司標誌。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本發生消費者服用小林製藥含紅麴的保健食品後，陸續出現腎臟疾病的問題，日本政府今天召開跨部會協調會議，已知目前有超過170家業者以小林製藥生產紅麴作為原料製成商品。

日本富士新聞網報導，會中決定在本週內舉行調查會議聽取專家意見並進行討論，再來檢討如何因應超過170家業者使用小林製藥生產紅麴作為原料製造的商品。

產經新聞報導，在今天這場跨部會協調會議上，厚生勞動省聽取小林製藥說法後的結果顯示，健康受害主要出現在服用2023年9月後製造「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）的消費者身上。

出席協調會議的部會包括厚生勞動省、農林水產省、消費者廳及國稅廳。雖然現階段仍不清楚含紅麴保健食品跟健康危害間的因果關係，但厚生勞動省將視必要來檢討是否跟國立醫藥品食品衛生研究所合作進行調查。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130327

#日本
#小林
#厚生勞動省
延伸閱讀
小林製藥紅麴保健品案延燒 日本使用者腎病2死106住院日本小林製藥紅麴保健品致2死 大阪市政府下令回收3款產品日本小林製藥紅麴食品致病 調查逾2個月才回收挨批小林製藥紅麴事件 國內預防性下架121件產品
小林製藥紅麴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
小林製藥紅麴原料疑傷腎 高雄下架920公斤產品
172.30.142.31