日本跨部會因應小林製藥紅麴 已知逾170業者受波及

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本發生消費者服用小林製藥含紅麴的保健食品後，陸續出現腎臟疾病的問題，日本政府今天召開跨部會協調會議，已知目前有超過170家業者以小林製藥生產紅麴作為原料製成商品。

日本富士新聞網報導，會中決定在本週內舉行調查會議聽取專家意見並進行討論，再來檢討如何因應超過170家業者使用小林製藥生產紅麴作為原料製造的商品。

產經新聞報導，在今天這場跨部會協調會議上，厚生勞動省聽取小林製藥說法後的結果顯示，健康受害主要出現在服用2023年9月後製造「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）的消費者身上。

出席協調會議的部會包括厚生勞動省、農林水產省、消費者廳及國稅廳。雖然現階段仍不清楚含紅麴保健食品跟健康危害間的因果關係，但厚生勞動省將視必要來檢討是否跟國立醫藥品食品衛生研究所合作進行調查。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130327