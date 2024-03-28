日本小林製藥社長股東大會致歉落淚 股東難掩憤怒

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（中央社東京28日綜合外電報導）關於日本有民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至今天上午死亡案例增至4人。社長小林章浩今天在股東大會上道歉，不過仍有股東難掩憤怒與不滿。

關西電視台報導，總共57名股東參加今天上午在大阪市內一間飯店舉行的非公開股東大會。

小林章浩在股東大會一開始針對這次問題道歉稱「有服用過本公司販賣的機能性表示食品（類似台灣的保健食品）「紅麴膽固醇顆粒」等產品後出現腎臟疾病等，引發極大困擾，深深致歉」，並說「將盡一切努力調查受害擴大以及原因」。

根據出席的股東透露，小林章浩在股東大會結束時落淚。

小林製藥日前得知有消費者服用過旗下含紅麴的保健食品後，出現腎臟疾病等症狀，3月22日召開記者會宣布回收旗下包含「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）在內的3款保健食品，並呼籲消費者不要食用。

小林製藥今天宣布，曾服用小林製藥旗下含紅麴成分的保健食品後，截至今天上午增至4人死亡、106人住院。小林製藥目前仍在調查旗下產品與死者的死因是否有關。

而小林製藥3月22日公布消息之後至今天，股價約下跌20%。

股東大會上有股東詢問「產品與健康受害是否有關」，小林製藥預計明天召開記者會說明現況。

此外，也有股東對於這次的問題難掩憤怒。

1名70幾歲的股東透露，「（股東大會上）社長哭了，但是哭也沒用。他可能是談到員工時情緒變得比較激動。不過我強烈指出管理階層必須負起責任，但是（社長）只照著筆記發言」，並批評管理體制鬆散。

另一名60幾歲的股東表示「之前沒想過事關人命，相當震驚」；還有1名60幾歲股東批評「社長有過失，且我質疑經營體制是否始終有問題，（社長）真的必須自己承擔責任」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130328