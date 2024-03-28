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日本小林製藥紅麴保健品案增2死累計4死 服用後現疑似腎臟病症狀

2024/3/28 10:20（3/28 10:47 更新）
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圖為小林製藥公司標誌。（共同社）
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（中央社東京28日綜合外電報導）關於日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天宣布又增加2例死亡，加上先前宣布的2人，截至今天上午死亡案例增至4人。

日本放送協會（NHK）報導，根據新增的2例死亡家屬通報，死者生前均服用過「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）後出現疑似腎臟疾病的症狀。

此外，曾服用小林製藥旗下含紅麴成分的保健食品且住院的案例，截至今天上午已達106人。

小林製藥目前正在調查旗下產品與死者的死因是否有關。

初步了解，第1個與第2個死亡案例的家屬均曾通報，死者生前曾服用「紅麴膽固醇顆粒」。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130328

日本小林製藥旗下3款含紅麴成分保健食品可能會導致腎臟疾病。（圖取自小林製藥網頁www.kobayashi.co.jp）
日本小林製藥旗下3款含紅麴成分保健食品可能會導致腎臟疾病。（圖取自小林製藥網頁www.kobayashi.co.jp）
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