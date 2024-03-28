日本小林製藥紅麴案增至4死 政府要求審慎傳播資訊

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至今天上午死亡案例增至4人。日本官房長官林芳正表示，這起事件造成民眾不安，要求審慎傳播資訊。

日本首相岸田文雄在參議院的預算委員會收到死者增至4人的報告。他表示，「首先要查明原因。查明原因之後，考慮委員會的建議，政府將檢討實施防止事故再發生的相關政策」。

新增的2名死者是由家屬聯絡小林製藥，其中1人在服用保健品後出現腎臟病症狀而死亡。另一人從2021年以來一直服用該產品。

林芳正上午在記者會表示，首先要求各廠商迅速確實執行回收令，也敦促厚生勞動省以及國立醫藥品食品衛生研究所共同協助調查工作，盡快找出原因。此外，有鑒於這起事件造成日本國民不安，政府要求審慎向大眾傳播準確資訊。

他表示：「相關部會和機關將共同努力，盡最大努力確保食品安全。政府也將目前掌握的資訊向世界衛生組織（WHO）以及外國政府分享，努力確保外界對日本食品的信賴。」

同一時間，小林製藥正在大阪市的飯店召開股東大會，一開始就報告死者增至4人的相關問題。小林製藥社長小林章浩致歉並表示，「公司將盡最大努力，防止損害擴大」。

目前已知健康損害最嚴重的民眾，服用的多為去年9月以後生產的保健品，但恐怕難追究事故原因。

大阪市健康推進部保健主管龜本啓子表示，「生產原料紅麴的工廠已經關閉，很遺憾的是，最有可能追究問題根源的原料，有部分已經流失」。

根據厚生勞動省，住院患者大多服用了去年9月以後生產的「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ），而且這款產品十分受到歡迎。龜本表示，「從2021年4月到2024年3月為止，大概售出約100萬份，目前還無法推估是否能夠完全回收」。

目前回收的產品都是宣稱能夠「打擊體內壞膽固醇」的「機能性（功能性）表示食品」。

根據日本消費者廳定義，「機能性表示食品」指的是「廠商要以科學根據為基礎，確保食品的安全性與機能性，並在販賣前向消費廳報告」，與「特定保健用食品」不同，國家不會進行審查，因此廠商必須負起把關責任，以科學為基礎進行正確標註。

日本消費者擔當大臣自見英子表示：「這是一起非常嚴重的事件，使得機能性表示食品的安全性產生疑慮。我們正在調查攝取這類食品是否可能導致其他健康危害，指示相關人員對大約7000件製品展開緊急檢查。」（編輯：周永捷）1130328