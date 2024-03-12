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IAEA署長訪日3天 將視察「核處理水」排海狀況

2024/3/12 11:15
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（中央社東京12日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天至3月14日訪問日本，將與內閣官房長官林芳正與外務大臣上川陽子會談，以及視察福島第一核電廠。

共同社中文網報導，葛羅西此行是應日本外務省之邀訪日，也是繼2023年7月之後，以及同年8月東京電力公司啟動福島第一核電廠「核處理水」排海後首度前往日本。

根據日本外務省公布的行程，葛羅西今天將在東京大學發表演講，並分別與林芳正及經濟產業大臣齋藤健會談。

葛羅西明天將前往福島縣，與漁業相關人士交換意見，並視察稀釋「核處理水」的設備和排海等狀況，展現IAEA以第三方立場繼續參與監測的立場；他14日將在東京舉行記者會，並計劃與上川陽子會面。

葛羅西此行也將與日方討論伊朗與北韓相關的核議題，以及支援遭俄羅斯入侵的烏克蘭核能設施朝核不擴散方向合作。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130312

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