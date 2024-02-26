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福島核處理水 核安會：東電28日執行第4批次排放

2024/2/26 20:48（2/26 21:12 更新）
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圖為福島第一核電廠。（共同社）
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（中央社記者劉千綾台北26日電）福島核電廠去年下半年啟動排放核處理水，核安會透過掌握日本排放源頭等4項跨部會合作因應。核安會今天表示，東電公司預計28日開始進行第4批次排放，將排放7800噸核處理水，氚總活度約1.4兆貝克。

核安會今天發布新聞稿表示，東電公司於台灣時間今天下午16時召開記者會表示，自2023年8月24日開始，迄今已完成3批次福島核電廠處理水排放作業，預計於2月28日將開始進行第4批次排放，此為2023會計年度（至2024年3月31日）的排放作業預期計畫。

東電公司第4批次排放作業預計將以17天時間，排放7800噸核處理水，氚總活度約1.4兆貝克。

東電公司今天也公布相關單位針對第4批次預計排放處理水的分析結果顯示，氚以外的核種濃度與標準值上限的比值總和為0.34，符合小於1的判定值。

東電公司表示，排放過程中將透過抽取海水進一步稀釋，使排放水中的氚濃度符合日本承諾的排放目標，低於每公升1500貝克。

關於第4批次處理水核種分析，東電公司公布委託第三方實驗室進行的數據顯示，氚以外的核種濃度與標準值上限的比值總和為0.33，符合小於1的判定值，與東電公司分析結果相符。

為因應日本含氚廢水排放，核安會表示，透過跨部會合作以4項配套措施因應，包括掌握日本排放源頭資訊、進行海洋擴散每日預報、強化海水與漁獲輻射監測、落實資訊公開，守護台灣海域與民眾輻射安全。（編輯：張良知）1130226

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