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日本東電：2/28起排放第4波「核處理水」

2024/2/26 17:54
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本東京電力公司（簡稱東電）今天宣布，將從2月28日起排放2023年度最後一波同時也是第4波福島第一核電廠的「核處理水」。排放量跟之前單次排放量相同，約為7800噸。

東電計劃在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放「核處理水」，總共約3萬1200噸。前3波的排放量總共約2萬3400噸，且排海作業已在2023年結束；2024年度預計分7次排放5萬4600噸「核處理水」。

TVU福島報導，在第3波「核處理水」排放作業結束後，東電檢查了包含管線和幫浦等設備後，今天宣布2月28日開始將排放第4波「核處理水」。

根據東電，至今並未確認到因排放「核處理水」而引起的問題，在周邊海域的監測數據均低於出標準值。東電表示將會最大程度繃緊神經，進行排海相關作業。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核處理水」（ALPS處理水）。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130226

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