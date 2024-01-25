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福島核處理水 核安會：東電今年將執行7批次排放

2024/1/25 18:53（1/25 19:17 更新）
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圖為福島第一核電廠。（共同社）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）福島核電廠去年下半年啟動排放核處理水，核安會今天表示，東電公司預計2月下旬開始第4批次排放，今年度共會執行7批次的海洋排放作業，排放的氚濃度總計約14兆貝克，符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下。

國內為因應日本含氚廢水排放，跨部會合作以4項配套措施因應，包括掌握日本排放源頭資訊、進行海洋擴散每日預報、強化海水與漁獲輻射監測、落實資訊公開。

核安會今天發布即時資訊表示，東電公司下午召開記者會公布 2024會計年度（4月至隔年3月）的ALPS 處理水排放計畫，日本預計執行7批次的海洋排放作業，排放的氚濃度總計約14兆貝克，符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下。

核安會指出，日本自去年8月24日至今已排放3批次，總排放氚濃度約為3.2兆貝克，並預計於今年2月下旬開始第4批次排放作業。

依核安會掌握，前3批次含氚廢水排放期間，東京公司每日進行稀釋水中氚濃度取樣分析，並於電廠3公里內海域10個監測點每日採集海水進行快速分析，結果均符合日本承諾的排放目標。

海域輻射監測方面，核安會表示，去年度跨部會完成海水、漁獲等各式海域樣本取樣分析逾4270件，包含海水氚及海水銫取樣分析共598件，台灣周邊海域漁獲與遠洋漁獲氚及銫檢測共計3182件，皆無輻射異常情形。

另外，核安會每週於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」以及「一週擴散預報概述」，並可連接至「國際監測資訊即時看」，提供民眾一次掌握輻射安全資訊。（編輯：林淑媛）1130125

#日本
#核處理水
#核安會
#東電公司
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